Andrea Fernández (PSOE), sobre la pornografía:esta forma de misoginia debe ocuparnos políticamente  

Adrea Fernández (PSOE), sobre la pornografía: "voy a leerles algunos de los títulos de los materiales más comunes, señorías siento herir su sensibilidad pero esta forma de misoginia debe ocuparnos políticamente: trío sexual con chicas guarras, me folle a mi hermanastra adolescente no lo pude resistir, semental negro para puta latina, obediente colegiala cumple las tareas de su profesor, compilación de mamadas (..)No se trata de prohibir o de moralizar, se trata de analizar patrones, identificar estructuras y educar ciudadanas libres e iguales"