"Ande, ande, ande... La Marimorena": la taberna madrileña que inspiró el villancico que hace la competencia a Mariah Carey

ll I Want For Christmas Is You no sólo se convirtió en el primer villancico en liderar la lista Billboard Hot 100, es el himno de la Navidad. Y, como tal, otra vez, ha reventado las estadísticas. En España, en cambio, hay otras canciones que suelen hacerle la competencia. La mayoría de épocas pasadas que sobreviven como pueden entre polvorones y turrones. De algunas apenas se conoce su origen, como La Marimorena. Y, oye, en este caso, la intrahistoria da más juego que Carey: una pelea en una taberna de Madrid.