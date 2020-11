Anda y tírate al río  

Si no te gusta que la gente este contenta Si no te gusta ver feliz a los demás Tirate al río en la parte más profunda Y después cuando te hundas Si queres podes gritar Tirate al río en la parte más profunda Y después cuando te hundas Si queres podes gritar Si no te gusta que otros canten a la vida Si la sonrisa del amor te hace mal Tirate al río en la parte más profunda Y después cuando te hundas Si queres podes gritar Tirate al río en la parte más profunda Y después cuando te hundas Si queres podes gritar..,