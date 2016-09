Una anciana de Lugo con cáncer de mama gasta 200 euros al día para desplazarse al hospital donde recibe su tratamiento

19 meneos 23 clics

La anciana del municipio de As Nogais (Lugo), Pilar Chao, lleva gastados 8.550 euros de taxi para desplazarse a Ferrol. Su hija ha presentado una queja e insiste en que no es el dinero lo que "buscan", sino que "las personas de la(de Lugo) no disponen de transporte sanitario". Para el tratamiento al que se tiene que someter diariamente y durante 45 días en la cámara hiperbárica, para lo que se tiene que desplazar a Ferrol.