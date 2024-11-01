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El análisis de V de Vendetta (Comic Vs Película) - Filmoteca Maldita

El análisis de V de Vendetta (Comic Vs Película) - Filmoteca Maldita  

Análisis de El Feo de la "Filmoteca Maldita" sobre la obra V de Vendetta de Alan Moore. Comparación entre el cómic y la película.

| etiquetas: v de vendetta , comic , pelicula , filmoteca maldita , alan moore
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