Un análisis forense de los secretos más profundos de EarthBound (Nintendo) (ENG)

En 1994, Nintendo lanzó el éxito de culto MOTHER 2 en Japón. En 1995, el juego fue localizado al inglés y lanzado en Norteamérica como EarthBound. [...] Básicamente, incluso después de jugar, documentar y hacer ingeniería inversa de EarthBound durante 25 años, me sorprendió lo que contenían estos archivos. Los archivos contienen tanta información nueva y tantas respuestas a viejas preguntas que no sabía muy bien qué hacer con todo ello. Así que, por ahora, he pensado en compartir algunos de mis descubrimientos favoritos en este artículo.