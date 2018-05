Ana, violada en grupo cuando tenía 14 años: "Me negué a hacer una felación y me pegaron."

"No lo voy a superar en mi vida, está apartado pero no superado". Una noche de fiesta, su novio le pidió que fuera a un descampado. Allí esperaba él y dos amigos y su novio se los presentó: "En ese momento en un descampado no había nadie y me dijo 'quítate la ropa'. Yo le dije '¿cómo que quítate la ropa?' y me respondió 'que te quites la ropa o te obligamos a quitártela'. En ese momento empezó su calvario. "Pararon, se fumaron un cigarro, se tomaron una copa y siguieron." . "Si son capaces de violarme y pegarme son capaces de matarte".