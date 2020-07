Ana Rosa Quintana: "Me preocupa que la sociedad acepte la mentira"

- Se habla mucho del derecho a la información, de la libertad de expresión y, ahora, del derecho a la verdad. ¿Por qué la mentira, al menos eso parece, no penaliza? - Pues eso es algo que en política siempre ha penalizado. Hasta ahora. Y yo creo que ahora estamos asumiendo demasiadas mentiras. Y no pasa nada. Que es una cosa muy sorprendente. Hay que distinguir entre bulo y mentira. Mezclar todo no me parece muy conveniente. Me preocupa mucho que la sociedad acepte la mentira...