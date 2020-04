Ana Peleteiro, atleta: "Hay gente muriendo, ¿qué importan los Juegos Olímpicos ahora?"

La gallega ha sido una de las deportistas españolas que mejor ha reaccionado frente a estas anulaciones y ha recordado cómo ha vivido la evolución de la epidemia: "Al principio de la temporada convivíamos con otros deportistas chinos y nos reíamos del tema. Cuando las cosas pasan lejos, no nos damos cuenta su importancia". Peleteiro admite que, al principio, fue duro aceptar que no iba a competir este año: "Primero nos dijeron que no iba a haber Mundial, luego nos dijeron que tampoco Juegos... Me voy de la vida", rememora.