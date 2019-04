Ana Pastor pone en aprietos a Rivera: "¿Por qué esta vez tienen que creerle?"

Si hay algo que ha quedado claro antes de que empiece la campaña es que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no va a pactar con el PSOE. Quiere hacerlo sí o sí con el Partido Popular, “la mejor opción de las que hay sobre la mesa”, aunque Pablo Casado “aún no ha respondido” a su oferta. La única duda que surge es la que le ha planteado la presentadora de El Objetivo, Ana Pastor , este domingo por la noche: ”¿Por qué tendrían que creerle?”. La pregunta de Pastor no es casual: Rivera también dijo que no pactaría con el Mariano Rajoy.