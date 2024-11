Ana Pastor acusa a 'The Grefg' de difundir bulos sobre la DANA: "Es una vergüenza"  

“'The Grefg', me parece muy decepcionante esto", inició Pastor. “Alguien con un altavoz tan grande no puede soltar algo que es mentira radicalmente”, afirmó visiblemente molesta. Pastor enfatizó su desaprobación por la influencia de 'The Grefg' entre jóvenes y adolescentes, subrayando que esperaba una rectificación por parte del creador. “Es una vergüenza que lea un mensaje falso sin más. Yo espero y deseo que en las próximas horas veamos a este youtuber rectificar”, añadió la periodista en tono tajante.