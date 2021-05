Ana Iris Simón, Pablo und Destruktion y el discreto encanto del falangismo

La historia, decía Mark Twain, no se repite, pero rima. La historia, decía Antonio Gramsci, enseña, pero no tiene alumnos. Y al no tenerlos —añadimos nosotros—, puede rimar inadvertidamente, e inadvertidamente regresar primero como tragedia, después como farsa, finalmente como estética; y tal vez, después, reiniciar el proceso, conduciendo de nuevo a la tragedia.