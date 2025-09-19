edición general
Amichai Chikli: "La UE solo tolera dos tipos de judíos: los que atacan a Israel y los judíos muertos"

En una entrevista exclusiva con 'Euronews', el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, acusa a la Unión Europea de financiar organizaciones que "boicotean a Israel" y critica a Ursula von der Leyen por "no preocuparse por los judíos vivos".

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Menudo imbécil.

Y lo sabe hasta su dios.
Cuñado #2 Cuñado
La gente de bien sólo tolera a los judíos las personas que atacan a los estados supremacistas genocidas.
Khadgar #3 Khadgar
Bueno, ya es un tipo más de judíos que los israelís soportan de palestinos.
JackNorte #4 JackNorte
Mira que la ue es tolerante con los sionistas que hasta ahora les ha defendido mientras cometian un genocidio.
Mientras gran parte del mundo grita que por lo menos se les apliquen las mismas sanciones que a Rusia por haber hecho muchisimo menos.
Asnaeb #6 Asnaeb
Cucaracha subnormal detectada.
Iori #5 Iori
Alguien le tendría que explicar a este despojo que sólo tendríamos que ir al taxfree a esperar que vengan como las cucarachas van a su trampa
