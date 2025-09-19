Amichai Chikli: "La UE solo tolera dos tipos de judíos: los que atacan a Israel y los judíos muertos"

En una entrevista exclusiva con 'Euronews', el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, acusa a la Unión Europea de financiar organizaciones que "boicotean a Israel" y critica a Ursula von der Leyen por "no preocuparse por los judíos vivos".
| etiquetas: judíos , ue , ministro , israel , europa
Y lo sabe hasta su dios.
los judíoslas personas que atacan a los estados supremacistas genocidas.
Mientras gran parte del mundo grita que por lo menos se les apliquen las mismas sanciones que a Rusia por haber hecho muchisimo menos.