American Legion Weekly: La voz de la generación de la Gran Guerra (ENG)  

Publicada por primera vez el 4 de julio de 1919, The American Legion Weekly sirvió como un salvavidas vital para millones de veteranos que regresaban de la Gran Guerra. En una época anterior a la televisión e internet, esta publicación desempeñó un papel crucial en el fomento de un sentimiento de unidad y propósito entre los militares que se reincorporaban a la vida civil. En sus páginas se forjó la identidad inicial de la Legión Americana, centrada en temas como el patriotismo, la rehabilitación de los veteranos y el "americanismo al 100%".