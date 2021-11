Las ambulancias eléctricas de Bizkaia y Araba no se usan

El servicio de ambulancias de Bizkaia y Álava no usa la mayoría de sus 115 vehículos eléctricos. El Gobierno Vasco adjudicó a la empresa La Pau el contrato del transporte sanitario no urgente gracias a su apuesta por una flota no contaminante, embolsándose hasta 112 millones de euros. Según UGT, ahora mismo se movilizan a diario entre 20 y 30 ambulancias eléctricas y unos 120 vehículos de diesel. Es decir, el porcentaje de la flota no contaminante que se utiliza apenas roza el 20% «cuando la empresa concursó comprometiéndose»