Amazon retrasa su vuelta a la oficina por un problema con el que no contaban: sus empleados no caben en las oficinas

Andy Jassy, CEO de Amazon, pidió a todos sus empleados que volvieran a las oficinas los cinco días de la semana a partir de enero. Ahora resulta que el problema es que las oficinas no están preparadas. No es un caso aislado. Cuando Elon Musk amenazó a sus empleados de Tesla y SpaceX con volver a trabajar un mínimo de 40 horas desde la oficina o renunciar, Musk no calculó que la plantilla de Tesla se había duplicado durante la pandemia, por lo que al volver a las oficinas muchos de ellos no tenían ni una mesa desde la que trabajar.