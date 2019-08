Amazon desata el caos en California: decide vender gasolina por 10 céntimos el litro

En general, no es sorprendente que Amazon escandalice al público con sus ofertas. La última idea de la compañía para promocionar a su serie The Marvelous Mrs. Maisel ha causado tanto tráfico en Santa Monica, California que ha tenido que intervenir la policía. Todo empezó con “Maisel Day”, una campaña de Amazon para promocionar a The Marvelous Mrs. Maisel antes de la ceremonia de los Emmys. En Maisel Day, negocios locales de Santa Monica acodaron bajar los precios de ciertos productos como la gasolina, el alcohol [...] al precio de 1959.