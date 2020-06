Ama a la obra, odia al autor: la caída en desgracia de J.K. Rowling entre los fans de Harry Potter

El pasado fin de semana, Rowling compartía un artículo publicado bajo el siguiente titular: "Creando un mundo post-coronavirus más igualitario para las personas que menstrúan". La autora subrayó lo que, a su juicio, era un concepto absurdo: "Personas que menstrúan. Estoy segura de que solíamos tener una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. Wumben?". Un juego de palabras con "woman". Rowling, así, se alineaba con las tesis del feminismo radical. La "mujer" no es un constructo cultural, no depende del género sino del sexo. Es biológico.