edición general
22 meneos
61 clics
Alumnas del Real Conservatorio de Música de Madrid denuncian tocamientos y acoso en redes de un catedrático de clarinete: "Ten cuidado, que se me empina"

Alumnas del Real Conservatorio de Música de Madrid denuncian tocamientos y acoso en redes de un catedrático de clarinete: "Ten cuidado, que se me empina"

Un catedrático de clarinete acusado de abusar de las alumnas

| etiquetas: #metoo
19 3 0 K 258 actualidad
6 comentarios
19 3 0 K 258 actualidad
pitercio #5 pitercio
Se aclaran las sospechas de por qué llevaba el tío dos clarinetes.
1 K 24
#2 Pivorexico
Pues lo lleva clarinete el catedrático .
1 K 21
JuanCarVen #3 JuanCarVen
Los comentarios en la propia web de elmundo son para darles de comer aparte.
0 K 13
elGude #1 elGude
Luego porque las mujeres quieren menos lugares con hombres.
0 K 12
#6 silzul
#1 Coge un caso, generalizalo y úsalo contra el 50% de la población mundial. Un plan sin fisuras.
0 K 8
#4 endy
Las denuncias a la policía
0 K 7

menéame