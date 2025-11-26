·
Alumnas del Real Conservatorio de Música de Madrid denuncian tocamientos y acoso en redes de un catedrático de clarinete: "Ten cuidado, que se me empina"
Un catedrático de clarinete acusado de abusar de las alumnas
#metoo
actualidad
#5
pitercio
Se aclaran las sospechas de por qué llevaba el tío dos clarinetes.
1
K
24
#2
Pivorexico
Pues lo lleva clarinete el catedrático .
1
K
21
#3
JuanCarVen
Los comentarios en la propia web de elmundo son para darles de comer aparte.
0
K
13
#1
elGude
Luego porque las mujeres quieren menos lugares con hombres.
0
K
12
#6
silzul
#1
Coge un caso, generalizalo y úsalo contra el 50% de la población mundial. Un plan sin fisuras.
0
K
8
#4
endy
Las denuncias a la policía
0
K
7
