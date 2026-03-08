Altruismo y ciencia abierta para el beneficio de la humanidad

La ciencia es una empresa colectiva y acumulativa cuyos conocimientos y grandes logros en beneficio de la humanidad han podido extenderse en buena parte por el altruismo científico y la ciencia abierta. Como la ciencia y la tecnología también implican poder y riqueza, esto puede despertar el egoísmo humano. Estos individuos egoístas tienden a cerrar celosamente la ciencia, tratándola como propiedad exclusiva. No entienden la ciencia como un beneficio para la humanidad, sino como una ventaja individual para dominar o liderar un grupo.