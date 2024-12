¿Altri sí, Altri no? Altri sí

Antes de avanzar en la exposición, puntualizar que admito la discrepancia, pero no acepto la pseudosuperioridad de los «analfabestas» (así me referencian los que discrepan de mi parecer) que con escaso rigor, nula educación y componente racista (hasta me invitan a emigrar mi opinión a Asturias) intentan silenciar a quien ve las cosas de modo diferente al suyo. Armando Álvarez, concejal y portavoz del PP de Vegadeo.