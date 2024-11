Alternativas a Twitter: ¿Qué es mejor, Bluesky o Mastodon?

Ayer una amiga me preguntó esto y he estado dándole vueltas a cuál es la mejor respuesta, porque dependerá de cada persona. Eso sí, como punto a favor de Mastodon, tiene botón de editar, cosa que Bluesky todavía no (dicen que están trabajando en ello). Aparte de ese detalle del botón de editar, este post es para explicar, en modo metáfora y sin palabros técnicos, cómo funcionan las dos redes y que así tengáis toda la información para decidir.