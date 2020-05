"Exijo que se haga público el nombre de la comisión de expertos y los fundamentos sobre los que se adoptan esas decisiones. No puede ser que no los conozcamos, no lo digo por incrementar la presión sobre ellos. Es la exigencia mínima de una democracia", ha indicado el regidor durante la rueda de prensa ofrecida tras la Junta de Gobierno de la ciudad.