.... y que le resultan indiferentes "sus memeces". El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este viernes a Unidas Podemos de "secta detrás de Pablo Iglesias", y ha añadido que le resultan indiferentes "sus memeces"."Podemos no me preocupa. Podemos es una secta detrás de Pablo Iglesias pero con menor apoyo electoral, y como que me son indiferentes",