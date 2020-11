Alimentos ultraprocesados y salud, lo que dicen los estudios observacionales

En esta línea, se acaba de publicar una reciente revisión que precisamente intenta sintetizar los resultados de toda la investigación epidemiológica relevante sobre los ultraprocesados realizada hasta la fecha. Se trata del estudio "Ultraprocessed food and chronic noncommunicable diseases: A systematic review and meta-analysis of 43 observational studies" (2020) y tal y como se dice en el título, es una revisión sistemática con metanálisis que recopila los resultados de 43 estudios observacionales diferentes y cerca de un millón de personas...