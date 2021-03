Algunos museos franceses eliminan las cifras romanas, la gente no las entiende

El Museo Carnavalet de París se despide de las cifras romanas. La institución dedicada a la historia de la capital francesa adoptará la numeración arábiga por un motivo bien simple: algunos visitantes no entienden los números romanos."Los números romanos pueden ser un obstáculo para la comprensión", explica la comisaría del museo .Esta medida, sin embargo, no es exclusiva del museo de historia, y es que el Louvre ya no utiliza números romanos para indicar los siglos y sólo los utiliza para reyes o reinas.