Algo siniestro les está sucediendo a los hombres en Estados Unidos

El programa "American men are in crisis" destaca los serios problemas que sufren los hombres del país, ignorados por los líderes y los medios de comunicación. Así, según el mismo, en momentos en que las autoridades se comprometen a crear más oportunidades para las mujeres, los hombres están teniendo problemas en muchas áreas: el trabajo, la educación e incluso en la salud. El programa concluye afirmando que la idea de que "los hombres son privilegiados" y "las mujeres están oprimidas" es "una visión obsoleta de un EE.UU. que ya no existe"