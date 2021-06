El incendio de Algemesí se ha explicado cómo una tragedia inevitable. Y no debería ser así, se pueden hacer muchas cosas. Almacenar materiales sin control, no tener escalera de incendios, tener escaleras ventiladas, son factores que podemos corregir y han acelerado el incendio. No me creo que el padre abriera todas las puertas agravando la tragedia.