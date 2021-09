Alfonso Pérez Medina: «La corrupción es posible porque la sociedad, nosotros, lo permitimos»

Alfonso Pérez Medina acaba de publicar 'No lo sé, no recuerdo, no me consta' donde desgrana toda la corrupción de la que le ha tocado informar. "Creo que durante muchos años hemos visto la corrupción como algo normal, sobre todo en esos primeros años del siglo XX. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando pero prefería mirar a otro lado porque eran años, además, de crecimiento desbocado, en los que el dinero entraba fácil. Hasta que no llegó la crisis de 2002 y no llegaron los recortes y no llegaron los desahucios, los despidos, los EREs…"