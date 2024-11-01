Alexander Buchan: el meteorólogo escocés que impulsó el uso de mapas para la predicción del tiempo

La meteorología sinóptica como base para efectuar predicciones meteorológicas recibió un gran impulso por parte del meteorólogo escocés Alexander Buchan (1829-1907), que hizo también aportaciones a la climatología. No es habitual -aunque ocurre a veces- que dos personas que comparten nombre y apellido pasen a la posteridad por sus respectivas actividades. Es el caso de Alexander Buchan, ya que, aparte del notable meteorólogo escocés al que vamos a dedicar las siguientes líneas, también fue el nombre de un paisajista del mismo país...