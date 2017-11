Alex Salmond (ex Premier de Escocia): "Nunca ha habido mejor momento que ahora para la independencia" [ENG]

El ex primer ministro y ex líder del Scottish National party ha declarado que "que nunca ha habido mejor momento" para la independencia escocesa debido a la debilidad británica. Westminster, dijo, está "desmoronándose ante nuestros ojos" y "ya no se trata de nuestra fortaleza, sino de su debilidad", y ha aprovechado para lanzar un grito de guerra a los partidarios de la independencia. "Llevo en política 30 años y nunca he visto al estado británico en un estado de mayor desorientación y caos. Además no tienen ni un solo amigo en Europa".