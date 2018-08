Alemania vetará los coches no reparados tras el escándalo Dieselgate de Volkswagen

Así, la DGT y los fabricantes se han puesto en contacto con los propietarios de los coches afectados para recomendarles acudir a su servicio oficial de cara a realizar las tareas de reparación, sin embargo en España existe un importante matiz que hay que tener en cuenta y es que en España estas tareas no son de carácter obligatorio, por lo menos no por el momento. Con todo ello, pese a la no obligatoriedad de acudir a la llamada a revisión, los coches afectados no reparados podrían encontrarse con futuros inconvenientes.