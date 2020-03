Alemania: pacientes sin test previo que mueren de coronavirus no están en la estadística [al]

El médico general Eduard Graat de Uden, en uno de los puntos calientes más grandes del coronavirus: “No todos han sido testeados, porque existe una política de prueba restringida. Por lo tanto, no siempre es seguro afirmar que todos los pacientes que mueren hayan tenido COVID-19. Pero tenemos sospechas muy fuertes como médico de cabecera de que estas personas han muerto por eso ”. Los médicos alegan que estas personas no están incluidas en las tasas diarias de mortalidad del coronavirus. Les preocupa que no tengan dónde reportar esos casos...