Alemania está fundiendo balas del siglo XVII para obtener un material clave y lo está consiguiendo en tiempo récord  

"Reciclar balas en células solares convierte los residuos de plomo en una fuente de energía verde”, se titula su estudio, publicado en Cell Reports Physical Science. Concretamente, esta reconversión de balas de plomo de los siglos XVII y XVIII se ha traducido en la producción de perovskita, un compuesto clave para la energía solar. La munición empleada presentaba residuos de carbono, impurezas metálicas y señales de oxidación, fruto del paso de los años. Pero fue precisamente por ese estado por el que fueron elegidas para el experimento.