Alejandra Jacinto: "Lo que genera inseguridad jurídica es no tener herramientas para proteger el derecho a la vivienda"

Entrevista a la portavoz de UP en la asamblea de Madrid. Viene de un desahucio en Vallecas y la autoridad judicial aún no se ha personado en el lugar. Cuando lo hace, se ejecuta el desahucio de una mujer de avanzada edad con cuatro niños a su cargo que no podía pagar el alquiler: "No lo hemos podido frenar, y la situación era demoledora: por un lado, hay un bloque de viviendas en el que se estaba ejecutando el desahucio, y enfrente, una promoción inmobiliaria nueva construyéndose en plena obra".Es la imagen de la especulación urbanística.