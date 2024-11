Aldama: "Cualquier cosa que me pueda pasar va a apuntar al Gobierno del presidente"

El comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha asegurado este miércoles que siente "miedo" tras sus confesiones en la Audiencia Nacional, en las que señaló a miembros del Gobierno y del PSOE. "No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí. También entiendo que cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia, va a apuntar al Gobierno del presidente. Entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero conociendo a los personajes, me tendré que cuidar muy mucho más adelante", ha dicho en una entrevista en la Cope