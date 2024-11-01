El alcalde de Tinajo desmiente que se haya dado alojamiento a agresores  

Jesús Machín lamenta que sus palabras en el último pleno pudieran dar lugar a interpretaciones no deseadas. Machín quiere dejar claro que «es rotundamente falso que se haya hospedado a los agresores, cosa que invito, a quien tenga dudas, a contrastar con la policía, que en todo momento ha velado por la protección de las víctimas». «Muy al contrario, las medidas adoptadas tanto por la institución como por la Policía Local han estado siempre dirigidas a garantizar la seguridad de las víctimas, que es a quién se les ha dado alojamiento», subraya