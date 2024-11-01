·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
53
clics
El alcalde de Jaén destaca la "positiva senda de reducción de empleo" de la ciudad
El alcalde de Jaén destaca la "positiva senda de reducción de empleo" de la ciudad
jaen
,
psoe
,
empleo
4
1
1
K
38
actualidad
2 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
El alcalde de Jaén destaca la "positiva senda de reducción de empleo" de la ciudad
0
K
19
#2
borachoman
#1
En la noticia pone "desempleo"; será un "error" del titular.
1
K
28
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
