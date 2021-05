Albiol responde a un hombre que le recriminó hablar en catalán

El mensaje fue "Mira, Albiol, el catalán, para tu privacidad, no nos toques los huevos". Así atacó este sábado un anónimo a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, cuando respondía por Twitter a una niña que lamentaba no haber podido asistir a la tradicional 'Cremada del Dimoni'. El alcalde de Badalona contestó: "Si te "toca los huevos" es muy fácil, no leas".