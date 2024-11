Alberto Rodríguez (Drago Canarias) acusa a Sumar de "autoritarismo" y recrimina enterarse del caso Errejón por la prensa

El dirigente de Drago Canarias y exdiputado de Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez, ha acusado a Sumar de "autoritarismo". Rodríguez dice que el proyecto de Sumar "no les duró ni 24 horas pasadas las elecciones" y ha censurado que no se llevara a Podemos ante el pacto antitransfuguismo tras el paso de los morados al Grupo Mixto "secuestrando antidemocráticamente cientos de miles de votos". Rodríguez ha sostenido que no les informaron "en ningún momento de las gravísimas acusaciones" contra Errejón y que se enteraron por la prensa.