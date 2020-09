Alberto Fernández. "Yo quiero una sociedad como la sueca, la finlandesa, la noruega"

Luego de la polémica que generó la frase que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo en San Juan, en cuanto a que "lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito", el mismo primer mandatario se encargó de aclararlo en distintas intervenciones. "No es que creo que el mérito no sirve, lo que digo es que quiero hacer una Argentina donde todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos, porque no las tenemos"