Albert Rivera y el supremacismo catalán

Esta semana en el Congreso de los Diputados ha habido debate sobre el Concierto vasco y el Cupo. Y Albert Rivera ha sacado toda su artillería. En contra, naturalmente. Ciutadans no tiene ningún diputado en el Parlamento Vasco, por lo tanto se puede permitir el lujo de ir a saco sin miedo de no sólo de no perder allí una cosa inexistente, sino de sacarle votos al PP en el resto de España gracias a este discurso.