Albert Rivera insiste a Casado en gobernar juntos tras el 28-A: "Ánimo Pablo, no vamos tarde"

A sólo unas semanas de las generales y atendiendo a las encuestas, Albert Rivera da por hecho que no habrá mayorías absolutas después del 28 de abril y “cuando no hay mayorías absolutas hay que llegar a acuerdos”, ha apuntado esta mañana. En este sentido, ha vuelto a tender la mano al líder del PP, Pablo Casado, para gobernar juntos si dan los números aunque, para ello, hay que seguir trabajando para evitar que la izquierda consiga mayoría. “Ánimo Pablo, no vamos tarde”, ha dicho.