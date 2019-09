Albert Pla: "Llamadme fascista, pero soy antifranquista. ¿Me puedo quedar en España?"

Hola quisiera hacerles una pregunta a los de Vox, PP y Ciudadanos. Por este motivo la voy a hacer en castellano, porque no quiero ofenderles preguntando en catalán. Que yo no quiero líos con nadie. Resulta que soy una mujer homosexual catalana divorciada. Me divorcié porque mi pareja no quería que abortara. ¿Me puedo quedar en España?