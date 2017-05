Alba: "Mi novia médico me dio una paliza que me dejó en paro cardíaco, me reanimó y siguió pegándome"

"Mi novia médico me dio una paliza que me dejó en paro cardíaco, me reanimó y siguió pegándome". El testimonio pertenece a una mujer maltratada por su expareja, también mujer. No difiere de los que acostumbramos a oír de una mujer maltratada por un hombre. La diferencia radica en que las víctimas de violencia intragénero son amenazadas por sus parejas con revelar su orientación sexual. Un experto analiza la invisibilidad de este tipo de violencia.