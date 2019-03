Alaska, sobre su orientación política: “No voy a repensar mis palabras para pedir perdón”

Muchos artistas temen decir cuál es su orientación política por miedo a que la mitad del público le rechace. Alaska no está de acuerdo, cree que hay que ser valientes, decir lo que se piensa y no entrar en juegos con la crítica. De hecho, sobre si es de izquierdas o derechas, afirma que “ningún partido le convence” y, lo mejor de todo, “no lo hice con 14 años y tampoco lo voy a hacer con 55, no voy a repensar mis palabras y ver si tengo que pedir perdón”.