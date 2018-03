Aitana de 'OT' es Disco de Oro y yo lo que quiero es arrancarme la cara

Muchos medios hemos ensalzado esta última edición del programa. Joder, incluso yo he hecho artículos diciendo que no está nada mal, pero lo que no puede ser es que de los cinco discos más vendidos de este país, tres sean de participantes de un programa de televisión que crea “estrellas” de la nada. Este dato, indudablemente, solo puede pertenecer a un país mediocre en su consideración de la música.