El aislamiento era esto: los italianos piden a los españoles que “se preparen”  

3 de abril. Es la fecha que tienen marcada en sus calendarios todos los italianos. Hasta entonces —como mínimo— permanecerán cerrados no sólo centros educativos, cines y museos, sino también bares, restaurantes, peluquerías y cualquier otro local que no ofrezca productos de primera necesidad, como farmacias, supermercados y gasolineras. Lógicamente, los ciudadanos deberán evitar salir de sus viviendas de no ser estrictamente necesario.