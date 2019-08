Ahuyenta a un puma con música de Metallica  

La música es buena para la mente, para el cuerpo y puede que también para salvarte del ataque de un puma. Y si no, que se lo digan a Dee Gallant, una joven canadiense que disfrutaba de una caminata nocturna con su perro por un sendero de tala en Vancouver cuando notó que un puma salvaje la observaba desde la distancia. Antes de defenderse del animal con Don't Tread on Me de Metallica, hizo todo lo posible para intimidarlo agitando los brazos y haciendo ruidos fuertes que no tuvieron mucho éxito.