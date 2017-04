Ahora todos los romanticos somos acosadores y machistas

Año 1995. Vivía en Las Palmas de Gran Canaria, yo era un chaval de 18 años, supertímido, superlelo, que no sabía relacionarse con las mujeres. Sólo las sentía cerca y me sonrojaba como un imbécil. Recuerdo que cuando subía a la guagua (es así como en las islas llamamos al autobús) coincidía con una chica de más o menos mi edad que me parecía guapísima. Un día le di mi teléfono en un papel y me fui corriendo.